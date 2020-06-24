Жительница Бурятии подала в суд на судью

Она считает, что служитель Фемиды опорочил ее честь и достоинство



Женщина, выступавшая на судебном заседании в качестве свидетеля, считает, что служитель Фемиды опорочил ее честь и достоинство, когда отнесся к данным ею показаниям как к способу защиты супруга. В борьбе за справедливость она уже дошла до Верховного суда Бурятии.



Оценил критически



Беспрецедентное заявление подала Марина Копотева, супруга осужденного в марте этого года - жителя Прибайкальского района Александра Ивлева. По итогам долгого разбирательства суд признал его виновным в убийстве односельчанина, тело которого, к слову, так и не нашли.



По версии следствия, в августе 2018 года мужчина у себя дома расправился с собутыльником, погрузил его труп в лодку, вышел в Байкал и сбросил в озеро, привязав к телу в качестве грузил траки от трактора. На место, куда обвиняемый скинул труп, выезжали водолазы, но ничего на большой глубине не нашли. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, он не согласился с приговором и обжаловал его.



Супруга осужденного предоставила ему алиби. На суде она рассказала, что вечером, в момент предполагаемого убийства, находилась дома, хлопотала по хозяйству. Муж в инкриминируемый ему период времени, с 21 до 23 часов, вечера спал, потому что ночью ему нужно было выходить на рыбалку. Рассказала женщина и про то, что поздним вечером уходила ночевать к матери-инвалиду, а вернувшись утром домой, застала там жену его приятеля и устроила скандал. Но недоразумение выяснилось, оказалось, женщина по договоренности со своим мужем ждала у них дома ребенка. Кстати, с ночной рыбалки муж привез рыбу, которую она после пожарила.



- 11 февраля 2020 года я дала показания по уголовному делу, обвиняемым по которому был мой муж, - вспоминает Марина Копотева. – На заседании говорила всю правду, ничего не домысливала и не придумывала, рассказала все, что мне было известно, ответила на все вопросы суда, прокурора и защиты. Однако судья О. Н-Ц. Абидуев в приговоре написал, что к моим показаниям суд относится критически и расценивает их как способ оказания содействия подсудимому, то есть моему мужу.



«Получила пощечину»



Женщину такое отношение оскорбило. Узнав об этом, Марина Копотева расплакалась. По ее словам, она не имеет привычки врать и очень ответственный человек. Почему только на том основании, что она - жена обвиняемого, суд делает вывод о том, что женщина врет, ей непонятно.



- Считаю, что сведения о том, что судья расценивает мои показания как способ оказания содействия подсудимому, являются необоснованными. Они не соответствуют действительности, порочат меня, задевают мою честь и достоинство, нарушают мои права. Я, как законопослушный гражданин, исполняла свой гражданский долг, а в ответ получила такую пощечину, - говорит заявительница.



Марина Копотева обратилась с исковым заявлением в Прибайкальский районный суд РБ, в котором попросила признать сведения о ее показаниях в приговоре, не соответствующими действительности и порочащими ее честь. Но в райсуде ей отказали на том основании, что по закону о деятельности судей служитель Фемиды не может быть привлечен ни к какой ответственности за выраженное им процессе правосудия мнение или решение.



- Мы и не хотим привлекать его к ответственности, хотим, чтобы сведения, распространенные судьей в приговоре, признали не соответствующими действительности, - сетует Марина Копотева.



Получив отказ, женщина обратилась с частной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РБ с просьбой отменить определение райсуда. Кроме этого, женщина сейчас добивается, чтобы ей выдали копию приговора в отношении мужа, на страницах которого судья нелестно оценил ее показания. Но Марине и в этом отказали, дескать, по закону суд не выдает копии приговора свидетелям.



- Если мои права останутся попраны, а честное имя не будет восстановлено, мне придется обращаться за защитой Верховный суд России. Согласитесь, несправедливо заявлять, что я все придумала, когда это правда.



Любовь Ульянова, «Номер один».

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