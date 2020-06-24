В Улан-Удэ размытую ливнем дорогу в 100-х кварталах заасфальтируют

Это получится сделать до конца года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»







Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировали восстановительные работы на дорогах, ведущих в 118-120-й кварталы столицы республики, размытые ливнем 21 июня. На улице Ченкирова со следующей недели начнутся работы по асфальтированию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, 21 июня в Улан-Удэ прошел ливень, который размыл дороги в 100-х кварталах. По словам Игоря Шутенкова, коммунальные службы города круглосуточно восстанавливают размытые улицы Ченкирова, Жамцарано, Хвойная и другие.



«Многие улицы в этом микрорайоне попали под стихийное бедствие. Улицы песчаные и промоины были до 1,5 метра глубиной.Принято решение отправить сюда всю технику города и не просто засыпать песком, а сначала бутовым камнем. В течение двух-трех дней мы закончим работы по восстановлению ули»ц, - сообщил Игорь Шутенков.



В 2020 году только в столице республики будет отремонтировано 27 участков улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 700 миллионов рублей.



«У нас в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано около 300 км дорог в целом по республике. На Улан-Удэ в 2020 году выделено в три раза больше денег, чем в предыдущие годы. Это большая нагрузка, но город справляется. На улице Ченкирова, протяженностью 1,6 км уже в этом году будут завершены работы по асфальтированию, установке уличного освещения, тротуаров, автобусных остановок и дополнительных водоотводов. Также средства планируется направить и на строительство водоотводов по примыкающим к ней улицам», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году всего на ремонт федеральных, региональных и муниципальных дорог в республике будет выделено около 11 миллиардов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

