Рубль теряет репутацию

Менее половины россиян считает, что стоит держать накопления в рублях



Лучшей валютой для хранения сбережений каждый третий россиянин назвал рубль, каждый пятый — доллар США, каждый девятый — евро, сообщает портал



Хранить сбережения целиком либо частично в рублях считают возможным 48% россиян. еще 37% считают, что стоит хранить накопления в долларах, 31% — в евро.



Мужчины чаще женщин в качестве лучшей валюты для сбережений называли доллары, а также отмечали, что хранить свои финансы лучше в американской и европейской валютах. Россияне старше 45 лет, напротив, реже других говорят о том, что стоит хранить накопления в долларах и евро, впрочем, и рубль в качестве лучшей валюты они называли реже всего.



По данным SuperJob, чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%). Доверить накопления в национальной валюте чаще всего считали возможным в июне 2014 года (71%), сегодняшнее число сторонников рубля минимально (48%). Евро в качестве лучшей валюты для сбережений чаще всего называли в мае 2009 года (28%), доллар — совсем недавно — в январе 2020 года (22%). Тогда же, в январе, хранить накопления в долларах и евро считало целесообразным наибольшее число наших соотечественников (45 и 43% соответственно).



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 382. Время проведения: 10-14 июня 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com Лучшей валютой для хранения сбережений каждый третий россиянин назвал рубль, каждый пятый — доллар США, каждый девятый — евро, сообщает портал SuperJob . Он выяснял, как россияне относятся к сбережениям в национальной и иностранной валюте.Хранить сбережения целиком либо частично в рублях считают возможным 48% россиян. еще 37% считают, что стоит хранить накопления в долларах, 31% — в евро.Мужчины чаще женщин в качестве лучшей валюты для сбережений называли доллары, а также отмечали, что хранить свои финансы лучше в американской и европейской валютах. Россияне старше 45 лет, напротив, реже других говорят о том, что стоит хранить накопления в долларах и евро, впрочем, и рубль в качестве лучшей валюты они называли реже всего.По данным SuperJob, чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%). Доверить накопления в национальной валюте чаще всего считали возможным в июне 2014 года (71%), сегодняшнее число сторонников рубля минимально (48%). Евро в качестве лучшей валюты для сбережений чаще всего называли в мае 2009 года (28%), доллар — совсем недавно — в январе 2020 года (22%). Тогда же, в январе, хранить накопления в долларах и евро считало целесообразным наибольшее число наших соотечественников (45 и 43% соответственно).Фото: pixabay.com