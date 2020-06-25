Из Москвы в Улан-Батор с участниками парада возвращаются студенты

Сто двадцать учащихся российских вузов выразили желание вернуться на родину в Монголию



Государственная чрезвычайная комиссия решила эвакуировать из России 120 монгольских студентов, которые выразили желание вернуться на родину, сообщает



В связи с этим и с возвращением военнослужащих, принимавших участие в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, специальный самолет авиакомпании МИАТ совершит рейс из Москвы.



Напомним, Монголия в июне провела 10 авиарейсов в зарубежные страны для эвакуации 2400 граждан, и в первой половине июля запланировала совершить пять спецрейсов для возвращения на родину 1300 граждан.

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В этом году 75 военослужащих Вооруженных сил Монголии во второй раз приняли участие в параде по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и прошли маршем в составе одной из колонн. Комментаторы парада отметили, что именно Монголия после нападения фашистской Германии на СССР стала нашим первым союзником и оказала неоценимую помощь. Монгольские военослужащие прибыли в Москву еще 14 июня самолетом Ил-76 Военно-космических сил РФ.



Фото: montsame.mn Государственная чрезвычайная комиссия решила эвакуировать из России 120 монгольских студентов, которые выразили желание вернуться на родину, сообщает МОНЦАМЭ В связи с этим и с возвращением военнослужащих, принимавших участие в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, специальный самолет авиакомпании МИАТ совершит рейс из Москвы.Напомним, Монголия в июне провела 10 авиарейсов в зарубежные страны для эвакуации 2400 граждан, и в первой половине июля запланировала совершить пять спецрейсов для возвращения на родину 1300 граждан.В этом году 75 военослужащих Вооруженных сил Монголии во второй раз приняли участие в параде по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и прошли маршем в составе одной из колонн. Комментаторы парада отметили, что именно Монголия после нападения фашистской Германии на СССР стала нашим первым союзником и оказала неоценимую помощь. Монгольские военослужащие прибыли в Москву еще 14 июня самолетом Ил-76 Военно-космических сил РФ.Фото: montsame.mn