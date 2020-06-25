В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 2775

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1885 человек



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2775. Это на 44 случая больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 1549 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1885 человек, умерли 19 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 44 новых случаев COVID-19: четыре человека – прибывшие из регионов РФ, 14 человек – из неврологического отделения БСМП, два человека – вахтовики п. Иракинда, 5 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1420 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 523 больных, включая 30 детей. Один ребенок с пневмонией - в реанимации. Его состояние средней степени тяжести



На амбулаторном лечении - 348 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся восемь пациентов с COVID-19, включая одного ребенка, на ИВЛ пациентов нет. Состояние ребенка средней степени тяжести. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 56 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2886 человек, с нарастающим итогом – от 157 195 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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