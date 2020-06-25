Приставы Бурятии взыскали 318 тысяч рублей ущерба за пьяное ДТП

Жительнице Северобайкальска, как владелице машины, пришлось рассчитаться за мужа



В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Северобайкальска сумму материального ущерба в размере 318 тысяч рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Супруг женщины, управляя автомобилем ВАЗ-21213 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на опору уличного освещения и стоящую рядом иномарку. От сильного удара транспортному средству были причинены серьезные механические повреждения, повлекшие деформацию кузова.



В связи с тем, что гражданская ответственность не была застрахована, пострадавший обратился в суд за взысканием суммы материального и морального ущерба с собственника транспортного средства, как источника повышенной ответственности.



Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом данных независимой экспертизы постановил взыскать с жительницы Северобайкальска, как собственницы транспортного средства, сумму материального ущерба, морального вреда, судебных расходов по оплате услуг эксперта, представителя в суде на общую сумму 318 тысяч рублей.



В службе судебных приставов в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на ее доходы. На сегодняшний день сумма задолженности в размере 317 тысяч рублей перечислена на счет взыскателя, а сумма исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения в доход государства.



Фото: пресс-служба УФССП России по Бурятии



