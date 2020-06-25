В Бурятии сельчанка поджигала дом соседа и попалась на ложном доносе

Мотивы облыжного обвинения в краже не называются, а причиной поджога стала личная неприязнь



Три года лишения свободы за попытку поджога и ложный донос. Такое наказание вынес Закаменский районный ранее судимой жительнице села, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В сентябре 2019 года женщина из личной неприязни к местному жителю умышленно подожгла стог сена в ограде его дома, причинив гражданину ущерб на сумму 30 тысяч рублей. Затем забросила подожженный носовой платок в окно веранды его дома с целью уничтожения жилья, но огонь не разгорелся.



Кроме того, злоумышленница в декабре прошлого года, потеряв сумку, обратилась в отделение полиции с заявлением о совершении грабежа, ложно обвинив в преступлении двух лиц.



Суд отменил виновной условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Осужденная, не согласившись с приговором, обжаловала решение суда. Апелляционным определением Верховного суда республики приговор Закаменского районного суда оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения.



Фото: «Номер один»

