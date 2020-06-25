В Бурятии голосовать по поправкам можно, начиная с 25 июня

Участковые комиссии будут открываться в 8:00 и работать до 20:00 и во время досрочного голосования



В постановление избирательной комиссии Бурятии о режиме работы территориальных и участковых избирательных комиссий в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на основании постановлений Центральной избирательной комиссии России внесены изменения.



Время работы участковых избирательных комиссий увеличено: если ранее планировалось, что во время досрочного голосования в помещениях для голосования, с 25 по 30 июня, УИКи будут работать с 15:00 до 20:Ц00, то теперь проголосовать можно будет уже с 8.00 в помещениях избирательных участков, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В сам день голосования, 1 июля, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.



Проголосовать вне помещений для голосования по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 1 июля 2020 года.



Фото: «Номер один»

