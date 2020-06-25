Жительница Читы стала жертвой «пиратов» и лишилась 2 млн рублей

Виртуальный возлюбленный просил ее укрыть от морских разбойников золото и важные документы



В Чите в полицию обратилась 58-летняя жительница краевого центра, рассказав о том, что неизвестные обманным путем похитили у нее 2,4 миллиона рублей. Мошенники воспользовались ее безграничной доверчивостью, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники специализированной группы по расследованию мошенничеств полиции Читы установили, что некоторое время назад потерпевшая в социальной сети познакомилась с мужчиной, который якобы работает морским инженером на корабле. В ходе переписки в мессенджере он рассказал забайкалке, что во время плавания возникла угроза нападения пиратов, а у него с собой были крупная сумма денег, золото и важные документы. Мужчина решил их отправить посылкой на адрес возлюбленной в Читу.



Спустя несколько дней женщине позвонили неизвестные и, представившись работниками таможни из европейской страны, сообщили, что посылка задержана, так как в ней находится крупная сумма денег. Для прохождения таможни необходимо было заплатить. В результате доверчивая читинка сделала три платежа на сумму около 600 тысяч рублей.



Затем женщине снова позвонил неизвестный и представился работником таможни России. Женщине также сообщили о наличии в посылке крупной суммы денег и золота и попросили оплатить пошлину за ввоз в страну ценностей. На этот раз забайкалка перевела 1,8 миллиона рублей.



Все это время потерпевшая продолжала общаться со своим виртуальным другом, который умолял ее оплачивать пошлины и другие расходы, чтобы его посылка со сбережениями все-таки дошла до Читы. Женщину не смутило то, что звонки осуществлялись с номера телефона, зарегистрированного не в России, и тот факт, что оплату пошлин она совершала путем переводов на банковские карты, принадлежащие частным лицам.



Полиция Читы возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Моряка, остерегающегося «пиратов», и его помощников из «таможни» будут искать. Чем завершатся поиски? Вопрос открытый...



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