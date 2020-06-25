В Улан-Удэ ищут 46-летнего горожанина

Алексей Ефимов ушел из дома в сентябре 2019 года и не вернулся
Полицейские Улан-Удэ разыскивают 46-летнего жителя города Алексея Ефимова, который в сентябре 2019 года ушел из дома на улице Туполева, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).
Фото: pixabay.com
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