«Взрывника» отдают под суд

Житель Улан-Удэ, готовивший массовое убийство в техникуме, готовился к нему с 2018 года



В Бурятии перед судом предстанет 19-летний житель Улан-Удэ, его органы следствия обвиняют в целой серии преступлений, среди которых подготовка к массовому убийству людей в одном из техникумов города. По данным следствия, с ноября 2018 года молодой человек стал активно интересоваться массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны. После систематических просмотров в Интернете публикаций и видеозаписей о подобного рода происшествиях, обвиняемый решил совершить схожее преступление в одном из техникумов Улан-Удэ. Для этого ему нужно было изготовить, а в дальнейшем привести в действие радиоуправляемые взрывные устройства.



В течение 2019 года, готовясь к преступлению, молодой человек искал в Сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из них обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Подыскивая соучастников, обвиняемый предложил троим своим знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ.



Это не остановило молодого человека. Продолжая подготовку к массовому убийству, парень даже предпринял попытку поступить в техникум и под видом абитуриента несколько раз посещал его, чтобы получить беспрепятственный доступ к помещениям техникума.



Кроме того, обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, потому как был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по РБ.



На сегодня расследование этого уголовного дела завершено. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении 18 преступлений по статье «изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («незаконное хранение и ношение взрывных устройств»). Также ему предъявлено обвинение по статьям об «умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем взрыва, и приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».



Об этом неоднозначном деле мы уже писали в конце прошлого года. Родные 18-летнего молодого человека тогда рассказали, что пиротехническими опытами интересовался с малых лет. Его квартира часто бывала в дыму, поскольку опыты парень проводил в своей комнате. С годами тяга к огню не ослабела. Мальчик стал регулярно убегать в лес, поджигать бикфордов шнур и что-нибудь там взрывать.



После девятого класса молодой человек поступил в колледж, проучился год, решил пойти в другой, но там ему отказали в обучении на бюджетном отделении. Свободного времени для опытов было достаточно. Единственное, отец договорился с сыном, что пиротехнические опыты парень будет проводить далеко от города и в присутствии отца.



По словам родных, 1 августа 2019 года в сарае, расположенном возле озера Котокель, парень произвел подрыв. Однако секретность миссии была провалена из-за короткого бикфордового шнура. В результате случайно проезжавший бдительный водитель на грузовичке стал свидетелем шума. По дороге он увидел иномарку, в которой возвращались со «спецзадания» отец с сыном. Далее подъехал, запомнил номера и сразу же позвонил в полицию. Спустя считанные часы обоих задержали. Поскольку на этот раз взрыв был приличным, уже на следующий день парню предъявили обвинение по статье «изготовление взрывчатых веществ». Дальнейшее расследование привело следствие к выводу, что молодой человек не просто увлекался пироманией, а планировал масштабные взрывы с массовой гибелью людей.



По данным следственного комитета, уголовное дело в отношении парня с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Служба информации «Номер один».

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