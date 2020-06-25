В Забайкалье правнук украл у прабабушки 725 тысяч рублей

Злоумышленник, оказавшийся рецидивистом, взят под стражу



В Краснокаменском районе Забайкалья сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег у 78-летней жительницы села Богдановка, сообщили в краевом УМВД.



Бабушка сама узнала от односельчан о том, что ее правнук раздает деньги знакомым и друзьям. Женщина проверила свои сбережения и обнаружила, что отсутствуют 725 тысяч рублей, которые она хранила в укромном месте. О случившемся женщина известила полицию.



В течение дежурных суток место нахождения злоумышленника было установлено, он задержан и доставлен в отдел полиции. Сотрудникам удалось изъять у него около 300 тысяч рублей. Устанавливается, кому мужчина передавал денежные средства и на что тратил.



Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя, ранее судимому за кражу, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



За кражу чужого имущества, совершенную в крупном размере, законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.



Что касается сбережений бабули, что следует отметить, что имея личное подворное хозяйство, пенсионерка копила деньги на покупку квартиру для дочери.



Фото: «Номер один»

