В Бурятии началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Оно проходит на 837 избирательных участках республики



Жители Бурятии с 8:00 25 июня могут проголосовать по поправкам в Конституцию на 837 стационарных и временных избирательных участках, а также на дому, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Время работы участковых избирательных комиссий в эти дни увеличено. Если ранее планировалось, что во время досрочного голосования, с 25 по 30 июня, УИКи будут работать с 15:00 до 20:00, то теперь проголосовать в помещениях избирательных участков можно будет уже с 8:00. Досрочно можно проголосовать только при наличии паспорта, подавать предварительную заявку на досрочное голосование не требуется.



Также с 8:00 до 20:00 часов избирательные участки будут работать и в день общероссийского голосования - 1 июля.



Напомним, соответствующие изменения были внесены в постановление Избирательной комиссии Бурятии о режиме работы территориальных и участковых избирательных комиссий в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на основании постановлений Центральной избирательной комиссии России.



Проголосовать вне помещений по письменным или устным обращениям можно с 25 июня по 1 июля. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 1 июля 2020 года.



На избирательных участках приняты максимальные меры безопасности. В течение дня комиссии избирательных участков будут проводить влажную уборку полов каждый час, а дезинфекцию поверхностей - каждые два часа. На всех избирательных участках Бурятии установлены указатели и плакаты для того, чтобы вся процедура была бесконтактной.



Маршрут движения голосующих продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход с одной стороны, выход - с другой. На входе находится дезинфицирующий коврик, пришедшим выдаются средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. На выходе находится урна для использованных масок, перчаток и прочего. Каждому избирателю измеряют температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но уже в отдельном помещении. А после пройти осмотр врача.



Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии. Член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой. Ящики для голосования будут такими же, как обычно: на участках - обычные или электронные (КОИБы), для выездов на дом - переносные.



Для голосования на дому разработаны особые правила. Члены участковой избирательной комиссии не заходят в квартиру или дом. Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери и повесить на ручку пакет с бюллетенем. При этом избирателю выходить из квартиры не надо - достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде и заполнить бюллетень в помещении. Во всех процедурах будут участвовать наблюдатели: и присутствовать на участках, и выезжать на надомное голосование.



Фото: egov-buryatia.ru

