Вторая выплата на детей до 16 лет пройдет в июле

Пенсионный фонд Бурятии в июле повторно выплатит 10 тысяч рублей на детей до 16 лет



Отделение ПФР по Бурятии согласно указу президента РФ, в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщили в ОПФР.



Эти средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет или к единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня ОПФР уже перечисляет семьям Бурятии.



Дополнительная выплата 10 тысяч рублей в июле положена всем детям, которые рождены в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.



Важно отметить, что за дополнительной выплатой 10 тысяч в июле не надо никуда обращаться, Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основании решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей по тем же банковским реквизитам.



То есть, родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически.



Родители, которые пока не обращались за выплатами в ПФР, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – заявление можно подать до 1 октября. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.



«В Бурятии, начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили более 232 тысяч детей на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Сейчас формируется дополнительная выплата 10 тысяч рублей, которая будет осуществлена в июле. На эти цели запланировано так же более 2,4 миллиарда рублей. – сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев - В общей сложности, учитывая все дополнительные меры поддержки, с апреля по июль ОПФР по Бурятии будет перечислено около 5 миллиардов рублей на детей от 0 до 16 лет.



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