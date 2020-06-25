В Бурятии строитель убил напарника в школе

Убитый поплатился за мат в адрес ранее судимого, который сразу схватился за нож



В Бурятии в поселке Наушки ночью в одном из кабинетов местной школы обнаружено тело 48-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления в лесу на окраине поселка задержан ранее судимый 38-летний напарник покойного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



Задержанный распивал с будущей жертвой спиртное. Подозреваемому уже обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, 22 июня бригада рабочих приступила к ремонту помещений школы в поселке Наушки. Вечером время трое строителей расположились на ночлег в одном из классов, где перед сном стали распивать спиртные напитки. Ночью во время застолья один из собутыльников высказался нецензурно в адрес ранее судимого напарника, который воспринял оскорбления агрессивно. Он схватил со стола нож и нанес им удар в грудь собеседника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый сразу собрал вещи, покинул здание и скрылся в близлежащем лесу. Через несколько часов, когда он попытался выйти к автодороге, его задержали сотрудники полиции, проводившие розыск.



Ведется следствие.



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