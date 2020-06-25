В Бурятии сельские полицейские распутали «гужевой» детектив

Стражи правопорядка искали лошадь, а раскрыли дерзкую кражу седла



Неисповедимы пути расследований сельских сыщиков Бурятии. Работая по заявлению о пропаже лошади с животноводческой фермы в селе Большое Колесово, они нашли животное, которое, как оказалось, само убежало от пастуха. Криминал таился в другом - удалось раскрыть кражу седла, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



«Гужевой» детектив, как и положено любому детективу, развивался с интригой. Оказалось, что пропавшую лошадь, которая убежала от пастуха, нашел сам работник фермы. Прежде, чем увести находку в хозяйство, он дал лошадь односельчанину съездить по делам. Однако 33-летний местный житель не оценил оказанной ему услуги, польстился на седло и похитил его. Ущерб составил 14 тысяч рублей.



Воришка задержан полицейскими на берегу реки, где с ним разбирался одолживший коня работник фермы. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенное возвращено животноводческому хозяйству.



Возбуждено уголовное дело по факту кражи седла. Ведется дознание.



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