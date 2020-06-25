Бурятским борцам вручили жилищные сертификаты за медали ЧЕ

Александр Богомоев и Балдан Цыжипов приобретут трехкомнатную и однокомнатную квартиры



Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову, завоевавшим золотую и бронзовую медали Чемпионата Европы-2020 по вольной борьбу 24 июня вручили жилищные сертификаты от спонсоров Федерации спортивной борьбы Бурятии на приобретение трехкомнатной и однокомнатной квартиры. В церемонии награждения принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.





«Уважаемые борцы, тренеры, земляки! В вашем лице хочу поздравить сильных духом людей. Вы это доказываете и подтверждаете своими победами. 38 лет у республики не было золота европейского чемпионата, а в тяжелом весе у нас вообще никогда в истории не было медали европейского уровня. Я хочу вас поблагодарить и пожелать, чтобы на вашем примере, на примере всех наших борцов и ваших тренеров молодые ребята и девушки шли только вперед, были сильными духом, сильными телом, сильными своими жизненными позициями и принципами!», – обратился к триумфаторам Чемпионата Европы Алексей Цыденов.



Глава республики особо отметил вклад в победу борцов меценатов и спонсоров, которые поддерживают и финансируют федерацию спортивной борьбы Бурятии. Большой вклад в поддержку бурятского спорта, вольной и женской борьбы вносят генеральный партнер Федерации спортивной борьбы Бурятии - ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие», а также компания ООО «Бест Плюс», группа компании «СМИТ». Сегодня, также состоялась церемония вручения членам сборной команды Бурятии по вольной борьбе брендированной спортивной формы.



«От лица тренерского состава нашей республики по вольной борьбе хочу поблагодарить всех, кто помогал в подготовке и воспитании наших спортсменов, а также жителей, которые всегда болеют и переживают за нас. Хочу особо подчеркнуть отношение к нашему виду спорта министра – Вячеслава Дамдинцурунова и главы республики. Хочу поблагодарить спонсоров: та поддержка, которая ими была оказана – такой я не помню. Это здорово! Хочется, чтобы вы и дальше так относились к спорту. Особенно в наше время, когда из-за коронавируса мы не знаем, что дальше делать. Тем не менее, наши спортсмены готовы к соревнованиям и результаты еще будут», - подчеркнул тренер спортсменов Валерий Иванов.



Со словами благодарности выступили Александр Богомоев и Балдан Цыжипов.



«Хочу сказать огромное спасибо компании «Смит-Инвест» и лично Геннадию Доржиеву за то, что подарили квартиру. И поблагодарить главу Бурятии Алексея Цыденова, министерство спорта, «Забайкальское горнорудное предприятие» за большую проделанную работу по подготовке к соревнованиям» - сказал Александр Богомоев.



Также со словами благодарности к компании ООО «Бест Плюс» за подаренную квартиру обратился Балдан Цыжипов. Он поблагодарил за поддержку генерального спонсора Федерации спортивной борьбы Бурятии - ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие», а также министерство спорта и молодежной политики Бурятии и лично главу Бурятии.



Напомним, трехкратный чемпион России Александр Богомоев завоевал золото чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 61 кг, в финале превзойдя действующего чемпиона мира из Грузии Бека Ломтадзе со счетом 3:2. В весовой категории до 125 кг еще один борец из Бурятии Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль в поединке с представителем Украины Александром Хоцяновским – 4:1. Соревнования проходили в феврале этого года в столице Италии – Риме.



Фото: egov-buryatia.ru



