Главным вопросом сессии парламента Бурятии станет борьба с COVID-19

Совет Народного Хурала утвердил проект повестки июльской сессии с 50 вопросами



Совета Народного Хурала Бурятии утвердил сегодня проект повестки очередной двенадцатой сессии республиканского парламента , которая намечена на 7 июля 2020 года.



По словам докладчика зампредседателя республиканского парламента Цырен-Даши Доржиева в проект внесено 50 вопросов и два в рамках «Правительственного часа».



Первым по предложению группы депутатов заслушают информацию правительства Бурятии об охране здоровья граждан в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах, принимаемых правительством по противодействию ее распространению на территории республики. А по предложению депутата Дмитрия Дружинина вторым вопросом парламентарии заслушают информацию о достижении экономических показателей в 2019 году и планируемых показателях на 2020 год Республиканского агентства лесного хозяйства.



Дискуссию среди членов Совета Народного Хурала вызвал, внесенный главой Бурятии проект изменений в закон республики «Об административных правонарушениях». По итогам голосования законопроект внесен в повестку предстоящей сессии, сообщили в пресс-службе парламента.



Фото: hural-buryatia.ru

