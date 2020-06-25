В Улан-Удэ Роспотребнадзором закрыты два бара и закусочная

Они игнорировали риски распространения COVID-19, нарушая санитарные нормы



В Улан-Удэ приостановлена работа трех предприятий общественного питания за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В ходе мониторинга выявлены нарушения соответствующих требований указа главы республики и постановления главного государственного санитарного врача по Бурятии.



Так, в «Закусочной» (пос. Восточный ул. Мунгонова, 40/2) и в баре «Барабан» (ул. Степная протока) у персонала отсутствовали справки о прохождении работниками медицинского осмотра, подтверждающие, в том числе, отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией.



В баре «Рахат-бар» (ул. Коммунистическая, 43) также не представлены медицинские справки. Кроме того, возле умывальников нет возможности обработки рук антисептиками, а мытье и дезинфекция столовой посуды и приборов ведутся в двухзсекционной ванне (вместо трехсекционной).



Работа баров «Рахат-бар» и «Барабан» решением районных судов приостановлена на 30 суток, а «Закусочной» (пос. Восточный ул. Мунгонова, 40/2) - на 60 суток.



Всего по материалам Управления Роспотребнадзора по РБ приостановлена деятельность 12-ти организаций, в т.ч. 10 – предприятий общественного питания. Одно предприятие общественного питания закрыто протоколом о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд.



Всего по материалам республиканского управления Роспотребнадзора приостановлена работа 12 организаций, в том числе 10 – предприятий общественного питания. Одно предприятие общественного питания закрыто протоколом о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд.



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