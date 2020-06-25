В Улан-Удэ стартовало голосование по поправкам к Конституции РФ

Несколько избирательных участков проинспектировал мэр города Игорь Шутенков

В первый день голосования по поправкам к Конституции РФ, а также по проекту «Народный бюджет» мэр Улан-Удэ сегодня побывал на нескольких избирательных участках в трех городских районах. Игорь Шутенков проверил готовность участков к проведению голосования- наличие средств индивидуальной защиты у членов избирательных комиссий, волонтеров и наблюдателей, а также оценил, своевременно ли горожане обеспечиваются индивидуальными средствами защиты.Одним из избирательных участков, которые посетил мэр, стал участок №704, расположенный в Физкультурно-спортивном комплексе. Избиратели, пришедшие на участок, поделились с «Номер один» впечатлениями от проведения процедуры голосования.- На участке соблюдаются все меры предосторожности. Соблюдается социальная дистанция, на входе обрабатываютруки, измеряется температура, выдаются СИЗы, - говорит Инна.Александр, работающий охранником неподалеку от избирательного участка, также пришел на выборы 25 июня.- Вышел с работы проголосовать. Хочу, чтобы построили новую 41 школу, часть школы сгорела в начале 90-х, сейчас там зимой бывает холодно, а детям тесно. Нужна большая школа, именно этот проект я выбрал в «Народном бюджете».Среди избирателей, прикрепленных к участку №704, оказался и известный композитор Виктор Усович.- Решил прийти сегодня, потому что захотел выразить свое мнение и выполнить гражданский долг, не откладывая в долгий ящик, - отметил Виктор Алексеевич.Председатель УИК №704 Светлана Осорова говорит, что по состоянию на 13.30 было 158 проголосовавших из 2241 избирателя на участке.- Для первого дня явка неплохая. У нас соблюдаются все меры предосторожности – на входе измеряется температура, обрабатываемруки, выдаются маски, одноразовая ручка, салфетки, перчатки одноразовые. Члены избирательной комиссии имеют защитные экраны, дистанция 1,5 метра соблюдается. Также выезжаем на голосование во дворы, берем громкоговоритель, переносные столы, стулья, люди выходят и голосуют. Сегодня из 158 человек 42 проголосовало на участке, остальные на улице, - рассказала председатель УИКа.Для проведения голосования на придомовых территориях от 704 участка работают три мобильных группы.- Пока нарушений не видно. Самое главное - это дать возможность нашим гражданам проголосовать, выразить своё личное мнение, - сказал мэр, комментируя голосование в ФСК.Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов подтвердил - все участки проверены, везде соблюдаются меры безопасности: «Делаем внезапные проверки и пока ничего не выявили, это радует».В микрорайоне Тулунжа избирательные участки №858 и №859 расположены в амбулатории. Первый избиратель пришел на участок в 8.01 – к открытию.Председатель участковой избирательной комиссии №859 Даши Цыренов отмечает, что жители Тулунжи активно принимают участие в голосовании.- На 15.00 проголосовало чуть менее 50 человек в помещении и на улице 38 человек. Проблем никаких нет, работаем по решению ЦИКс 8 утра и до 8 вечера, приглашаем всех избирателей сделать свой выбор, - говорит Даши Цыренов.Игорь Шутенков отметил хорошую организацию процесса голосования и соблюдение всех требований безопасности на всех трех участках.- Несмотря на то, что избирательный участок находится далеко от центра города, здесь все организовано на высшем уровне, проводитсяразъяснительная работа. Время есть, по 1 июля прийти и выбрать судьбу страны. Нарушений пока нигде не зафиксировано. Помимо поправок к Конституции, горожане голосуют и за проекты «Народного бюджета». Народный бюджет дает людям шанс самостоятельно выбрать, куда будут потрачены деньги. Для каждого избирательного участка готовится индивидуальный бюллетень. Есть большие задачи для города и отдельно для микрорайона, на этом бюллетене можно написать и свое мнение.Всего в республике Бурятия по проекту «Народный бюджет» поступило 27 тысяч предложений, по Улан-Удэ чуть более 14 тысяч. Приоритетные общегородские проекты для горожан - это улучшение работы общественного транспорта и озеленение. Что касается финансирования, на город выделено 133,6 млн рублей. Из них 30 млн разделяют между 30 округами, все остальные средства пустят на обещегородские мероприятия. Если горожане поддержат проект по улучшению работы общественного транспорта, на эти средства для Улан-Удэ закупят 20 автобусов большой вместимости.Всего в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ в городе Улан-Удэ с 8 утра до 20 часов работают 174 участка. Из них 74 - в Октябрьском районе, в том числе 7 с временным пребыванием избирателей, 37 - в Советском, в том числе три с временным пребыванием избирателей, и 63 в Железнодорожном районе, в том числе три с временным пребыванием.Фото: «Номер один»