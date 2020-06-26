Так ли страшен COVID-19?

Смертность от COVID-19 оказалась значительно ниже, чем при прошлогодних сезонных гриппах и пневмониях



Если верить Роспотребнадзору, основной характеристикой особо опасных инфекций (чума, холера и др.) является уровень смертности. Например, при легочной форме чумы смертность, когда помощь больному не оказывалась, достигала 100%. По сравнению с подобными смертоносными заболеваниями, коронавирус выглядит просто «легким насморком», поскольку, как недавно заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «в России уровень смертности пациентов с COVID-19 составляет всего 0,9%».



Добавим, что Бурятия не исключение - от COVID-19 погибают в основном пожилые люди с тяжелыми сопутствующими патологиями. Вот, например, одна из последних сводок Управления Роспотребнадзора по РБ: «17.06.2020 г. в 02.30 в стационаре на ул. Солнечной умерла пациентка 88 лет, страдающая последствиями инсульта, ишемической болезнью сердца».



Поскольку уровень летальности является определяющим для оценки опасности эпидемии, мы решили проанализировать смертность населения Бурятии за 2019 год. Тогда о коронавирусе никто еще и не помышлял.



Для оценки взяты два самых проблемных месяца, когда был превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ - январь и февраль 2019 года. Напомним, что 23 января 2019 года «Номер один» опубликовал материал «В Бурятии бушует свиной и тайский грипп». В нем сообщалось о массовой циркуляции у нас штамма вируса гриппа B (Phuket), попавшего в РФ из Таиланда.



Параллельно в Бурятии шла циркуляция H1N1 (новая модификация так называемого свиного гриппа). Причем только за одну неделю января в Бурятии зарегистрировано 3 536 случаев ОРВИ и гриппа.



Теперь самое любопытное



- В январе 2019 года от гриппа и пневмонии погибло 11 человек, в феврале того же года - 17, итого - 27 человек, — сообщила «Номеру один» представитель минздрава Бурятии Юлианна Дворникова.



А вот по официальным данным Роспотребнадзора на 1 июня 2020 года, за два с лишним месяца распространения коронавируса в Бурятии, от COVID-19 погибло всего лишь 10 человек. Означает ли это, что «корона» оказалась по количеству погибших почти в три раза слабее свиного гриппа и вирусно-бактериальной пневмонии начала 2019 года? Причем прошлогодний свиной грипп сам по себе был довольно слабым.



Таким образом, все больше экспертов приходят к выводу, что ситуация сейчас в Бурятии намного лучше, чем на начало апреля этого года. Когда начался массовый психоз и блокировка экономики.



- Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, - считает пульмонолог Инга Номоева. - И в случае подозрений на легочную патологию население своевременно обращалось за медпомощью, что снизило смертность по сравнению с 2019 годом. Думаю, снижение активности контактов и ношение масок и после окончания коронавирусной пандемии отразится в дальнейшем на снижении заболеваемости ОРВИ.



С позицией медиков согласны в Хурале



- Да, мы в республике получили много легких форм по COVID-19, - признает бывший главный врач Гусиноозерской ЦРБ, депутат Народного Хурала Светлана Будаева.



Однако легкость протекания инфекции депутат объяснила тем, что «своевременно выявляли и лечили инфицированных COVID-19».



Хотя добавим, что специфического антивирусного лечения не изобрели, вакцина не применяется. Поэтому легкость могла объясняться тем, что коронавирус со временем мог потерять и так не впечатляющую вирулентность и патогенность. И мог ослабнуть настолько, что не все инфицированные сочли необходимым лечиться в больнице.



А некоторые вообще ничего не поняли



- Мы тут смеялись над тем, как народ в начале психоза скупал туалетную бумагу, а ведь люди запасались не просто так, - рассказывает Александр, врач одной из клиник. - Оказалось, что значительное число заболеваний протекало в форме диареи, соответственно, больные ошибочно полагали, что это следствие пищевой интоксикации, мол, съели что-то не то...



Причем жидкий стул, повышение температуры и насморк нередко оказывались единственными симптомами коронавируса.



Таким образом, просидев на унитазе период «самоизоляции», народу часто и в голову не приходило вызывать скорую и тестироваться.



В общем, регулярные сетования медиков о том, что мы «о коронавирусе ничего не знаем, он малоизучен и пр.», действительно имеют под собой основания. Кто бы знал, что, в отличие от прошлогоднего гриппа, в этом году такое большое значение имеет солидный домашний запас туалетной бумаги.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: pixabay.com

