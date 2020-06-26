В Бурятии торговцы поселка Иракинда наживались на золотодобытчиках

Наценки на целый ряд продуктов в два раза превышали пределы, установленные для районов Крайнего Севера



В Бурятии прокуратура Муйского района пресекла завышение цен на социально значимые продовольственные товары в поселке золотодобытчиков Иракинда, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В нарушение федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в магазинах поселка реализовывались социально значимые товары с надбавками, превышающими их предельные размеры. Так, торговая надбавка на сахар составляла 91 %, чай – 74%, растительное масло – 85,5 % при установленных пределах в 40, 35 и 50 % соответственно.



Продажа товаров велась вопреки постановлению правительства Бурятии, устанавливающему предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров, реализуемых на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера. К примеру, торговая надбавка на сахар составляла 91 %, чай – 74%, растительное масло – 85,5 % при установленных пределах в 40, 35 и 50 % соответственно.

По представлению прокурора района цены на социально значимые продовольственные товары приведены в соответствие с законодательством.



Кроме того, прокурором в отношении двух владельцев магазинов возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары, услуги), которые направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения по существу.



В поселке Иракинда расположен один из рудников компании «Бурятзолото» (Nordgold).



Фото: «Номер один»



