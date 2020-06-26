Улан-Удэ может закупить 36-38 новых автобусов

Часть из них - по «дальневосточной» субсидии, часть - по проекту «Народный бюджет»



Благодаря проекту «Народный бюджет» каждый житель Улан-Удэ может проголосовать за решение самой важной для города и его микрорайона проблемы или внести свое предложение прямо в бюллетень для голосования. В числе вариантов - улучшение работы общественного транспорта за счет приобретения 20 новых автобусов и озеленение города. Именно такие предложения оставили большинство улан-удэнцев на сайте Народныйбюджет03.рф, сообщили в мэрии Улан-Удэ.



Горожане не раз высказывались о необходимости решения проблем муниципального общественного транспорта.



«В прошлом году мы смогли улучшить работу МУП «Управление трамвая», приобрести 15 вагонов, но по автобусам в прошлом году, к сожалению, ничего не получилось. В этом году, получив деньги на «народный бюджет», люди сами сказали: давайте мы, все-таки, решим вопрос по приобретению автобусов для муниципального предприятия. И суммы, которая определена на город, как раз хватает на покупку 20 автобусов. В момент, когда люди оставляли на сайте народныйбюджет03.рф заявки, было понятно, что это направление чувствительное и болезненное для наших горожан», - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



По словам мэра, именно поэтому было принято еще одно важное решение благодаря поддержке ДФО. Улан-Удэ в рамках дальневосточной субсидии будет выделено финансирование на приобретение автобусов. И буквально на прошлой неделе утверждена сумма - 96 млн рублей. Ее хватит на 16-18 автобусов дополнительно к тем 20, которые могут быть приобретены в рамках народного бюджета.



Напомним, за приобретение автобусов для автопарка МУП «Городские маршруты»











В бюллетенях проекта «Народный бюджет» на голосование жителей Улан-Удэ, помимо приобретения автобусов и озеленения города, вынесено 131 предложение. В разных округах - разное количество: от трёх до семи предложений в зависимости от активности горожан.



Одно из частых предложений улан-удэнцев, их более 40, - это спортивные площадки. Также в лидерах инициативы по устройству ливневых канализаций, ремонт и благоустройство скверов, устройство тротуаров, асфальтирование придомовых территорий, уличное освещение.



Напоминаем, что голосование по проекту «Народный бюджет» проходит в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно досрочно по 30 июня на избирательных участках с 8 до 20 часов, и в основной день голосования 1 июля с 8 до 20 часов. Проголосовать вне помещений для голосования по письменным или устным обращениям также можно с 25 июня по 1 июля. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17.00 вечера 1 июля.



Фото: ulan-ude-info.ru Благодаря проекту «Народный бюджет» каждый житель Улан-Удэ может проголосовать за решение самой важной для города и его микрорайона проблемы или внести свое предложение прямо в бюллетень для голосования. В числе вариантов - улучшение работы общественного транспорта за счет приобретения 20 новых автобусов и озеленение города. Именно такие предложения оставили большинство улан-удэнцев на сайте Народныйбюджет03.рф, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Горожане не раз высказывались о необходимости решения проблем муниципального общественного транспорта.«В прошлом году мы смогли улучшить работу МУП «Управление трамвая», приобрести 15 вагонов, но по автобусам в прошлом году, к сожалению, ничего не получилось. В этом году, получив деньги на «народный бюджет», люди сами сказали: давайте мы, все-таки, решим вопрос по приобретению автобусов для муниципального предприятия. И суммы, которая определена на город, как раз хватает на покупку 20 автобусов. В момент, когда люди оставляли на сайте народныйбюджет03.рф заявки, было понятно, что это направление чувствительное и болезненное для наших горожан», - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.По словам мэра, именно поэтому было принято еще одно важное решение благодаря поддержке ДФО. Улан-Удэ в рамках дальневосточной субсидии будет выделено финансирование на приобретение автобусов. И буквально на прошлой неделе утверждена сумма - 96 млн рублей. Ее хватит на 16-18 автобусов дополнительно к тем 20, которые могут быть приобретены в рамках народного бюджета.Напомним, за приобретение автобусов для автопарка МУП «Городские маршруты» поддержал и глава Бурятии Алексей Цыденов . Он отметил, что в городе Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков. И проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее. В этой связи он подчеркнул важность приобретения на деньги «Народного бюджета» автобусов большой вместимости. Это транспортные средства вместимостью 50 мест, с высоким классом экологичности - Евро 5, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, автоинформатором, системой видеонаблюдения, кондиционером и отоплением, отвечающие всем современным требованиям безопасности. Как сообщал «Номер один» , из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.В бюллетенях проекта «Народный бюджет» на голосование жителей Улан-Удэ, помимо приобретения автобусов и озеленения города, вынесено 131 предложение. В разных округах - разное количество: от трёх до семи предложений в зависимости от активности горожан.Одно из частых предложений улан-удэнцев, их более 40, - это спортивные площадки. Также в лидерах инициативы по устройству ливневых канализаций, ремонт и благоустройство скверов, устройство тротуаров, асфальтирование придомовых территорий, уличное освещение.Напоминаем, что голосование по проекту «Народный бюджет» проходит в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно досрочно по 30 июня на избирательных участках с 8 до 20 часов, и в основной день голосования 1 июля с 8 до 20 часов. Проголосовать вне помещений для голосования по письменным или устным обращениям также можно с 25 июня по 1 июля. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17.00 вечера 1 июля.Фото: ulan-ude-info.ru