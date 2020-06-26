Жительнице Бурятии вынесли «модный» приговор

Мошенница получила условный срок за продажу в Интернете несуществующей одежды



Мать троих детей из Улан-Удэ поставила на поток мошенническую схему отъема денег у желающих красиво одеваться. Молодая женщина через социальную сеть «продавала» несуществующую одежду с условием 100-процентной оплаты товара. Получив деньги, мошенница еще некоторое время кормила покупательниц завтраками, а когда они догадывались о ее махинациях и требовали вернуть деньги, добавляла их в «черный список».



28-летняя Мария Арефьева (имя изменено) за несколько лет успела обмануть нескольких жительниц нашей страны. Следствию удалось доказать ее причастность к семи эпизодам по статье «мошенничество», ущерб от деяний аферистки составил более 57 тысяч рублей. Не исключено, что пострадавших от действий улан-удэнки намного больше, ведь не каждая жертва готова признаться в том, что ее обвели вокруг пальца. На этот психологический момент и был расчет у Арефьевой.



Однако несколько женщин, перечисливших мошеннице крупные суммы денег, решили обратиться в полицию. Аферистку быстро вычислили, оказалось, что она нигде не работает, живет с бабушкой, мужем и детьми. На следствии женщина призналась, что денег в семье вечно не хватает, зарплата мужа уходит, в том числе на оплату нескольких кредитов, вот и решила поживиться на покупательницах из Сети.



По словам Арефьевой, однажды на сайте одной из соцсетей она прочитала, что некая девушка заказала женскую одежду через Интернет, оплатила за товар, но так и не получила покупки, после чего в группе ее сразу же добавили в «черный список». Эта мошенническая схема показалась Арефьевой привлекательной, и она решила опробовать ее в жизни.



Примерно в 2014 году на сайте соцсети аферистка создала страницу «Магазин женской одежды», для придания своей группе престижа и доверия при регистрации указала город Москву, свой возраст - 46 лет. Закачала в каталог предлагаемой ею одежды фотографии из Интернета с отметкой о производителе, размерах и ценах. После этого начала добавлять к себе на страницу друзей, приглашать людей из других групп. Не менее двух раз Арефьева закрывала и открывала новые страницы на сайте, потому что на прежние поступали жалобы и модераторы блокировали их.



«Вещи на заказ», «Одежда больших размеров», «Одеваемся красиво» - такие простые названия групп должны были показаться покупательницам надежными, а, следовательно, и увеличить приток желающих сделать покупки. Арефьева отправляла заявку в друзья женщинам из разных городов, делая акцент, что одежда на ее сайте продается по оптовой цене, к тому же у нее действует система скидок. В переписке Арефьева подходила к каждой клиентке индивидуально: кого-то уговаривала, делая ставку на материнские чувства, дескать, на детях экономить нельзя, других обрабатывала выгодными предложениями.



Так, одной из покупательниц Арефьева отправила сообщение, в котором говорилось об акции «Сделай минимальный заказ на 5000 рублей плюс выбери любой подарок на сумму до 2500 рублей». Далее мошенница указала, что это предложение действует только 24 часа. Когда покупательница написала, что у нее нет в наличии такой суммы, ей тут же поступило предложение оплатить заказ частями, дескать, в честь вашего дня рождения - «ведь себе в подарках отказывать нельзя». В итоге женщина выбрала у Арефьевой на сайте одежду на 17 250 рублей. Когда через пару недель покупательница попросила у хозяйки группы трек-код, чтобы отслеживать посылку по Интернету, в ответ Арефьева удалила ее из друзей и добавила в «черный список».



- Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, - сообщил Даши Ринчино, заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ.



Кроме того, суд обязал осужденную удовлетворить гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



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