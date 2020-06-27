Нефтяная «язва» Улан-Удэ не успокоилась

Окраину города продолжает отравлять топливо неизвестного происхождения



В Бурятии до сих пор не могут справиться с самой знаменитой здесь утечкой нефтепродуктов. Они утекают из неизвестного властям места в районе микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ. Очевидно, льются из каких-то прогнивших резервуаров для их хранения. Вероятнее всего, те находятся где-то там, поблизости.



Неприятный сюрприз



В глубине почв в микрорайоне Стеклозавод, как известно, давным-давно образовалось «озеро» из нефтепродуктов, просачивающихся сначала в грунт, а далее в приток Байкала Селенгу. Бурятские чиновники обычно называют его нефтяной «линзой».



Примерно семь-восемь лет назад, пытаясь ликвидировать вредное для экологии скопление нефтепродуктов, власти начали откачивать этот очаг загрязнения.



В советское время источниками утечки были нефтебазы Министерства обороны СССР и Госкомнефтепродукта, что находились в 500 метрах от берега Селенги. Нефтебазы активно действовали многие десятилетия. Зона разгрузки нефтепродуктов по береговой линии составляла более километра. По расчетам, в Селенге оказывалось как минимум 15 тонн нефтепродуктов в год.



Напомним, загрязнение началось еще с времен Сталина, с 1930-х годов. Существовал даже подземный трубопровод для подачи топлива с нефтебаз на суда, баржи, стоявшие на Селенге. В те времена не обращали большого внимания даже на человеческие жизни, что говорить про экологию.



Следы нефтепродуктов на реке Селенге привлекли внимание властей в 1970-х годах. Возникло предположение, что это проявилось месторождение нефти. Но когда приехала специальная нефтепоисковая команда, выяснилось, что нефтепродукты просачиваются из очага подземного загрязнения. Увидев, что нефтяных богатств нет, на все махнули рукой.



Если в советское время никто не желал заниматься стеклозаводской нефтепроблемой, то после развала СССР стало вообще не до нее. Только недавно государство вновь проявило интерес. Была надежда, что после откачки проблема данного загрязнения уйдет. К сожалению, недавно, когда после нескольких лет работы подрядчика существенную часть «линзы» откачали, выяснилось, что утечка то продолжается.



- Это давнее и громкое дело. Я думаю, все о нем помнят. Предполагалось, что в 2019 году «линза» будет ликвидирована и 2019 год станет финальным годом работ. Но в связи с поступлением свежих нефтепродуктов работы продолжаются до выяснения источника появления загрязнений. То есть сейчас задача – это определить, откуда идут новые поступления, - рассказал «Номер один» министр природных ресурсов республики Алексей Хандархаев.



«Игра на скорость»



Кто же сейчас ведет работу на «линзе», если ее планировали откачать еще в том году?



Как оказалось, хотя по программе работ по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих Селенгу, они завершались в 2019 году, соответствующий госконтракт от 2013 года действует до 25 декабря 2020 года. «В связи с этим работы продолжаются», - заверили в Минприроды.



Госконтракт был заключен с АО «Экопром». В свою очередь, подрядчик привлек к выполнению отдельных работ «Бурятгеоцентр», «Бурятводсервис» и другие организации.



В настоящее время вопрос в следующем. Сумеет ли республика найти и устранить источник вытекания топлива быстрее, чем истечет госконтракт и подрядчик покинет место работ. Или не сумеет со всеми вытекающими отсюда последствиями (в прямом и переносном смысле данного выражения).



Естественно, на эту работу нужны деньги. Бесплатно искать никто не будет.



Сейчас Минприроды Бурятии подготовило бюджетную заявку на выделение из республиканского бюджета 343 тыс. рублей на разработку программы инженерно-экологических исследований по определению наличия (либо отсутствия) новых источников поступления нефтепродуктов в подпочвенный слой в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод.



Ожидается, что депутаты Хурала рассмотрят заявку на очередной сессии парламента. Все надеются, что средства выделят. Ведь если не выявить точку поступления нефтезагрязнения, в толще почвы вновь накопится «нефтяное озеро», отравляющее все вокруг. И деньги, потраченные на улучшение экологической ситуации, окажутся бездарно использованными.



Выявление резервуаров, которые десятилетиями гадили, позволит также наказать виновника экологического бедствия, неважно, кто им окажется - российская армия или какая-то другая организация.



Посмотрим, сможет ли Бурятия выиграть эту «игру на скорость».



«Язва» стала «гноиться» меньше



Ликвидация подземного «нефтяного озера» в Улан-Удэ — это уникальный проект не только для Бурятии, но для всей России. Такого сложного уровня эколого-очистительных работ в стране еще не было. Обычно в России подобные скопления находятся на глубине всего пять-шесть метров и в рыхлом грунте. На Стеклозаводе «линза» - на глубине 28 метров, и там присутствуют скальники. Толщина «линзы» самая разная.



Проект продуман до мелочей. Чтобы собрать как можно больше нефтепродуктов на месте, обустраивали даже перехватывающие траншеи метровой глубины. На их дно закладывается тростник, обработанный специальным препаратом, впитывающим загрязнение. Траншеи закапывали, а через некоторое время вскрывали для замены тростника.



По информации подрядной организации, общее количество нефтепродуктов, извлеченных из подземного горизонта, составляет от 146,76 до 182,36 тонны. Это с учетом нефтепродуктов в обезвреженных грунтах береговой полосы.



Выявленная в результате проведения работ суммарная площадь «линзы» нефтепродуктов составила 36 435 квадратных метров. По мере откачивания площадь уменьшалась. Например, по итогам проведения работ в 2017 году площадь участка загрязнения составила 11 703 «квадрата».



В связи с нахождением в скважинах большого слоя свободных нефтепродуктов откачка проводилась путем сбора свободных нефтепродуктов из скважин. Откаченная жидкость сдается в организацию, имеющую лицензию на работу с данным видом отходов (ИП Тонконогов).



Район стеклозаводской «линзы» отличался фантастическим превышением предельно допустимой концентрации нефтепродуктов.



- Ведется мониторинг уровня нефтепродуктов в подземном горизонте. Превышение ПДК в грунтовых водах в начале проведения работ составляло от 7,33 до 180 раз. Кроме того, проводился мониторинг вод реки Селенги. В 2015 году он показал превышение ПДК в 66 раз, а в 2018 - в 23 раза. То есть отмечается снижение концентрации нефтепродуктов в реке Селенге, - отметила «Номер один» Наталья Тумуреева, заместитель министра природных ресурсов Бурятии.



В настоящее время обустроено 47 скважин: 27 - наблюдательных и по десять - нефтесборных и водоприемных.



Нужное дело шло в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал». Выделено финансирование в размере 238,2 млн рублей. Кстати, предусматривались и внебюджетные источники, из которых должны были поступить 30 млн.



- В настоящее время средства внебюджетных источников составляют 25,5 млн рублей, - рассказали в Минприроды.



Существовали ожидания, что часть средств на ликвидацию «линзы» выделит «Роснефть». Но нынче в правительстве республики никак не прояснили, участвовал ли в деле нефтяной гигант России.



Смогут ли власти Бурятии окончательно победить в схватке с очагом нефтяного загрязнения в столице республики? Или благие планы ждет крушение, как это регулярно происходит с чиновничьими намерениями? Мы будем следить за развитием ситуации.



Петр Санжиев, «Номер один».