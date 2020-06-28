Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов мечтает стать Железным человеком

Он прошел половину дистанции соревнования Ironman, преодолев 90 км на велосипеде, 2 км - вплавь и 21 км - бегом



Старт «половинки» прошел на озере Балтым в Свердловской области.



- Все это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому очень сильно волновался и переживал. И, если честно, не до конца верил в себя, думал, что не дойду до финиша, - поделился Михаил.



Сам спортсмен до этого ни разу не бегал так много, да еще и после плавания с велосипедом.



- Эмоций получил массу. Было приятно осознавать, что я не последний, когда обгонял других триатлетов на дистанции. Также было и тяжело, и даже больно местами, но заветная цель дойти до финиша придавала сил. Поддержка тренера и друзей на самой дистанции не позволяла мне даже думать о том, чтобы сдаться, - говорит Асташов.



В итоге Михаил выбежал из пяти часов общего времени.



- Для меня это очень знаковое событие, я понял, что могу больше, чем думаю о себе. Не зря говорят: «глаза боятся, руки делают». Теперь можно пробовать замахнуться и на Ironman полную дистанцию в будущем, - рассказал о будущих планах спортсмен.



Напомним, Михаил Асташов - инвалид с детства, родился с нарушениями опорно-двигательного аппарата, до пяти лет жил в доме малютки «Аистенок» в Бурятии, затем его перевели в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кусе Челябинской области, именно там он и начал заниматься спортом. Сейчас спортсмен является чемпионом России и победителем этапа Кубка мира в дисциплине, которая не входит в программу Паралимпийских игр. Он выступает за Бурятию и Свердловскую область.



- Для нас это даже хорошо. Пусть соперники подумают, что у парня совсем нет денег, и расслабятся. Сейчас Миша готовится попасть на Паралимпиаду. Самое главное - хорошо выступить в Милане на Гранд-финале. Тогда Миша сможет повторить подвиг Сафронова, который из разрядника прыгнул в олимпийские чемпионы, - сказал тренер спортсмена.