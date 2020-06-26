В Улан-Удэ полицейские разыскивают 19-летнего Александра Тумашева

Он пропал 22 июня на улице Иволгинская откуда должен был уехать на работу в Октябрьский район

Полицейские разыскивают 19-летнего жителя Улан-Удэ Александра Тумашева. Молодой человек пропал днем 22 июня. Последний раз его видели на остановке общественного транспорта «5 км» на улице Иволгинской, откуда он должен был уехать на работу в Октябрьский район, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светлые.Был одет: в полевую камуфляжную форму.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии