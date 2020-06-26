В Улан-Удэ полицейские разыскивают 19-летнего Александра Тумашева

Он пропал 22 июня на улице Иволгинская откуда должен был уехать на работу в Октябрьский район
Полицейские разыскивают 19-летнего жителя Улан-Удэ Александра Тумашева. Молодой человек пропал днем 22 июня. Последний раз его видели на остановке общественного транспорта «5 км» на улице Иволгинской, откуда он должен был уехать на работу в Октябрьский район, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светлые.
Был одет: в полевую камуфляжную форму.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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