В Бурятии глава села лично «амнистировал» осужденного

В итоге сейчас сам находится под следствием за «превышение должностных полномочий



В Джидинском районе Бурятии глава одного из сельских поселений подозревается в превышении должностных полномочий. Он освободил от отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ местного жителя, не имея никаких прав на подобную «амнистию», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в марте нынешнего года в администрацию одного из сельских поселений Джидинского района сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции направлен местный житель для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ. Их назначил ем суд за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Отработав лишь несколько дней, 28 марта осужденный обратился к главе администрации, сообщив, что хочет уехать в другой регион на заработки и попросил содействия. Чиновник в угоду мужчине собственноручно заполнил три табеля учета рабочего времени, куда внес заведомо ложные сведения об исполнении приговора в полном объеме.



Чиновник указал, что осужденный отработал в администрации в период с 13 марта по 2 мая 2020 года положенные 200 часов. Затем глава заверил табели своей подписью и печатью муниципального образования, после чего в мае направил их в уголовно-исполнительную инспекцию для решения вопроса о снятии осужденного с учета в связи с выполнением возложенных судом обязанностей. В действительности мужчина в это время находился за пределами республики и наказание за совершенное преступление в полном объеме фактически не понес.



Преступление выявлено сотрудником подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Джидинскому району.



Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

