В Улан-Удэ сотрудники ОМОН осмотрели боеприпас

Выстрел от СПГ-9 нашли прохожие на бульваре Карла Маркса



В Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня днем на бульваре им. Карла Маркса прохожие обнаружили предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в управлении Росгвардии Бурятии.



По результатам осмотра специалистами-взрывотехниками было установлено, что это выстрел от СПГ-9 калибра 73 мм. На месте обнаружения работали экстренные службы, выставлялось оцепление. Обследованный предмет передан для принятия правового решения и последующей утилизации.



СПГ-9 «Копьё» — советский станковый противотанковый гранатомёт (безоткатное орудие). В войсках имеет сленговое наименование «сапог». Гранатомёт СПГ-9 «Копьё» принят на вооружение в 1963 году. Впоследствии для гранатомёта была разработана осколочная противопехотная граната. Расчёт из 4 человек способен переносить гранатомёт в разобранном (походном) положении на большие расстояния, а также перемещать в боевом положении при смене огневых позиций. Выстрел ПГ-9В состоит из кумулятивной гранаты и стартового порохового заряда.



Фото: Росгвардия