Гидроцикл стал причиной гибели ребенка на Байкале

Девятилетний мальчик погиб по вине 25-летней женщины, не имевшей судоводительских прав



Двадцатипятилетняя жительница Иркутска признана виновной в «причинении смерти по неосторожности», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что 20 августа 2018 года около 17:00 по местному времени в акватории озера Байкал вблизи села Шара-Тогот Ольхонского района подсудимая, катаясь на гидроцикле без удостоверения на право управления им, совершила наезд на девятилетнего мальчика.



Ребенок перед этим спрыгнул в воду с другого гидроцикла, испугавшись столкновения. В результате ребенок утонул и скончался на месте происшествия.



Подсудимая в ходе следствия и в ходе судебного разбирательства отрицала свою вину в совершенном преступлении.



С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего в ходе предварительного следствия был проведен ряд нетрадиционных судебных экспертиз: эксплуатационно-техническая экспертиза по исследованию технического состояния и способа управления гидроциклами, судоводительская и другие. А также - следственный эксперимент, в ходе которого была полностью воссоздана обстановка гибели несовершеннолетнего.



В результате кропотливой работы следователей и криминалистов были получены неопровержимые доказательства вины подсудимой в гибели мальчика. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев ограничения свободы



Фото: pixabay.com

