Глава парламента Бурятии Владимир Павлов проголосовал за поправки в Конституцию страны

Для этого он выбрал избирательный участок №53 в родном для него Бичурском районе



Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов проголосовал сегодня за поправки в Конституцию России в родном Бичурском районе на избирательном участке №53.



«По всей стране, начиная с 25 июня, идет голосование по поправкам в Основной Закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации. Действующая Конституция была принята в 1993 году. С тех пор существенных поправок в нее не вносилось. Наша страна вышла на новый уровень социально-экономического развития, возникла необходимость внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Они касаются многих направлений в развитии нашей страны – это социальные гарантии, развитие сельского хозяйства, сельских территорий, поддержка науки, образования, детей и молодежи, укрепление института семьи и других», - отметил спикер республиканского парламента.



Владимир Павлов призвал земляков принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, поддержать вносимые изменения «Голосуя за поправки, мы голосуем за нашу сильную страну и комфортное проживание людей. Это наша страна, наше Отечество», - подчеркнул он.



Далее председатель Народного Хурала сделал свой выбор в пользу одного из инфраструктурных проектов, представленных в рамках «Народного бюджета», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Отметим, что с 25 по 30 июня избирательные участки по всей республике работают 8.00 часов до 20.00 часов. В день общероссийского голосования - 1 июля избирательные участки будут работать по такому же графику. Все эти дни можно проголосовать на дому по письменным или устным обращениям. Для этого необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов 1 июля 2020 года.



Фото: Народный Хурал Бурятии





