В Улан-Удэ выходят на линию «дачные» автобусы

Для пенсионеров сохранится льготный проездной стоимостью 300 рублей
В Улан-Удэ с 29 июня начнут работу «дачные» автобусные маршруты. Решение принято с учетом постепенного снятия ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. А также – с учетом социального значения «дачных» маршрутов, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации столицы Бурятии.
«В целях поддержки горожан, получающих пенсию по старости, в этом году сохранится льготный проезд по социальному проездному билету, стоимость которого для пенсионера составит 300 рублей. Проездной действителен в течение месяца, проехать по нему можно неограниченное количество раз», - добавили в комитете.
График работы автобусов размещен на сайте администрации города в разделе «Транспорт» - «Информация». Также о времени отправления автобусов можно узнать у диспетчера МУП «Городские маршруты» по телефону - 44-72-10.
Отметим, что при приобретении проездного билета необходимо предъявлять паспорт и пенсионное удостоверение. Места реализации проездных билетов и график их работы:
- киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «Сагаан Морин» по ул. Гагарина, время работы: пн (15:00 до 18:00), вт (9:00 до 12:00), чт (9:00 до 12:00), пт (15:00 до 18:00);
- киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «БНЦ» по ул. Сахьяновой, время работы: ср (9:00 до 12:00);
- приемная Администрации мкрн Загорск (ул. Столичная, 2а), время работы: пн, ср, пт (09:00 до 12:00);
- здание правления СНТ «Весна» (мкрн Левый берег), время работы: чт, пт (9:00 до 18:00), перерыв с 13:00 до 16:00; сб и вс - с 9:00 до 13:00;
- диспетчерский пункт МУП «Городские маршруты» (пр. Автомобилистов, 3а, тел. 44-72-10, 44-82-54); ежедневно 9:00 до 12:00, 13:00 до 17:00.
Фото: ulan-ude-info.ru
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