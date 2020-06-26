Роспотребнадзор ввел новые показатели для снятия ограничительных мероприятий

Эпидситуация в Бурятии пока не полностью им соответствует



С целью оценки влияния снятия ограничительных мероприятий на дальнейшее развитие эпидситуации Роспотребнадзор ввел дополнительные показатели. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Он назвал новые показатели, относительно которых будет оцениваться эпидемиологическая ситуация и будут приниматься решения о переходе к последнему, третьему этапу снятия ограничительный мероприятий.



«Первый - среднесуточный показатель темпа прироста за календарную неделю, который при переходе на первый этап должен быть не более 2%. У нас в республике этот показатель составляет 1,8%. Снятие ограничений осуществлено. Среднесуточный показатель темпа прироста за две календарные недели, который при переходе на второй и третий этапы должен быть не более 1%. У нас на сегодня показатель превышает 2%. А также показатель темпа прироста первого дня следующего календарного периода, он должен характеризовать стабильную ситуацию, на сегодняшний день этот показатель в республике составляет 1,7%. Все три показателя рассчитываются еженедельно», - пояснил Сергей Ханхареев.



Напомним, ранее регионы России при смягчении режима ограничительных мер исходили из трех основных критериев. Это коэффициент распространения инфекции в регионе не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – порядка 70.



В Бурятии в настоящий момент эти показатели соответствуют нормативным значениям, и коэффициент распространения инфекции составляет 0,9%.



Фото: egov-buryatia.ru

