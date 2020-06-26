В Бурятии подано на банкротство шести застройщиков долевых домов

В банкротстве еще двух строительных компаний дольщики не заинтересованы, так как степень готовности домов – высокая







Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства направил в арбитражный суд заявления о признании застройщиков ООО «ДомСтройКомплект», ООО «ПСК Тамир», ООО ГК «Шэнэсэн» и ООО «Регионжилстрой» банкротами и открытии конкурсного производства. А по застройщикам ООО «Сити-Строй» и ООО «Универсал» - направлены заявления о вступлении в производство о признании застройщиков банкротами.



В отношении еще двух застройщиков ООО «Бизнес-Инвест» и «Монолит» участники долевого строительства не заинтересованы в банкротстве застройщиков. Степень готовности домов – высокая, сообщили в минстрое Бурятии.



В ведомстве прошло очередное заседание правительственной комиссии по регулированию вопросов завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами в Бурятии.



В настоящее время минстрой республики отрабатывает вопрос по заключению с Федеральным фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании из бюджета Бурятии. Правительством Бурятии Соглашение подписано и направлено в Федеральный фонд. Для завершения строительства девяти проблемных объектов, согласно предварительным расчетам Федерального фонда, требуется более полутора миллиардов рублей.



В целом, по всем объектам предполагается завершение строительства за исключением многоквартирных домов с низкой степенью готовности. Это – Дом №7 по ООО «ПСК Тамир», дом по улице Столичная – ООО «ГК Шэнэсэн», дом в 111-м квартале – ООО «Регионжилстрой», второй этап строительства – ООО «Сити-Строй». По этим объектам дольщики получат компенсационные выплаты.



Напомним, в конце 2019 года в республике был создан региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства, благодаря которому можно будет привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии.



Также отметим, что право создавать региональные фонды субъекты получили с вступлением в силу изменений в федеральный закон «О долевом строительстве». Фонды будут достраивать проблемные дома, либо возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства при отсутствии возможности достройки объекта. Работа Фонда жестко регламентирована.



В частности, они не могут использовать для исполнения обязательства третьих лиц, давать займы, приобретать ценные бумаги, создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ и совершать иные сделки, не связанные с завершением строительства проблемных объектов. Любые расчеты по операциям должны производиться с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, он же должен контролировать их финансовую деятельность.







Процедура восстановления прав участников долевого строительства с использованием механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» следующая:



1. Подача заявления Федеральным фондом о признании застройщика банкротом (несостоятельным) и открытии конкурсного производства, утверждение и назначение конкурсного управляющего

2. Подписание соглашения между Республикой Бурятия и Федеральным фондом о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество федерального фонда

3. Рассмотрение Арбитражным судом обоснованности заявленных требований и вынесение решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства либо об отказе в удовлетворении требований;

4. Формирование конкурсным управляющим реестра кредиторов, в том числе реестра требований участников строительства

5. Анализ конкурсным управляющим имущества должника, определение стоимости земельного участка (либо прав на него)

6. Обследование Федеральным фондом технического состояния незавершенного строительством объекта и определение рыночной стоимости 1 кв.м. равнозначного жилого помещения на первичном рынке

7. Принятие решение Наблюдательным советом Федерального фонда о финансировании либо нецелесообразности финансирования;

8. Подписания соглашения между Федеральным фондом и Фондом поддержки РБ о финансировании

9. Вступление Фонда поддержки РБ в процедуру конкурсного производства, вынесение Арбитражным судом определения о передаче прав застройщика Фонду поддержки РБ

10. Регистрация перехода права на объект незавершенного строительства и земельный участок к Фонду поддержки РБ

11. Проведение Фондом поддержки РБ закупочных процедур на СМР, заключение договоров

12. Строительство объектов, по каждому объекту свой срок в зависимости от строительной готовности.



Фото: egov-buryatia.ru





Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства направил в арбитражный суд заявления о признании застройщиков ООО «ДомСтройКомплект», ООО «ПСК Тамир», ООО ГК «Шэнэсэн» и ООО «Регионжилстрой» банкротами и открытии конкурсного производства. А по застройщикам ООО «Сити-Строй» и ООО «Универсал» - направлены заявления о вступлении в производство о признании застройщиков банкротами.В отношении еще двух застройщиков ООО «Бизнес-Инвест» и «Монолит» участники долевого строительства не заинтересованы в банкротстве застройщиков. Степень готовности домов – высокая, сообщили в минстрое Бурятии.В ведомстве прошло очередное заседание правительственной комиссии по регулированию вопросов завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами в Бурятии.В настоящее время минстрой республики отрабатывает вопрос по заключению с Федеральным фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании из бюджета Бурятии. Правительством Бурятии Соглашение подписано и направлено в Федеральный фонд. Для завершения строительства девяти проблемных объектов, согласно предварительным расчетам Федерального фонда, требуется более полутора миллиардов рублей.В целом, по всем объектам предполагается завершение строительства за исключением многоквартирных домов с низкой степенью готовности. Это – Дом №7 по ООО «ПСК Тамир», дом по улице Столичная – ООО «ГК Шэнэсэн», дом в 111-м квартале – ООО «Регионжилстрой», второй этап строительства – ООО «Сити-Строй». По этим объектам дольщики получат компенсационные выплаты.Напомним, в конце 2019 года в республике был создан региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства, благодаря которому можно будет привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии.Также отметим, что право создавать региональные фонды субъекты получили с вступлением в силу изменений в федеральный закон «О долевом строительстве». Фонды будут достраивать проблемные дома, либо возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства при отсутствии возможности достройки объекта. Работа Фонда жестко регламентирована.В частности, они не могут использовать для исполнения обязательства третьих лиц, давать займы, приобретать ценные бумаги, создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ и совершать иные сделки, не связанные с завершением строительства проблемных объектов. Любые расчеты по операциям должны производиться с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, он же должен контролировать их финансовую деятельность. Как сообщал «Номер один» , на сегодняшний день в республике остается девять проблемных объектов долевого строительства. Всего по ним были заключен 1301 договор долевого участия, из которых 1075 - с гражданами.Фото: egov-buryatia.ru