Вонючая бесхозяйность

В Улан-Удэ не могут победить разливы фекальных стоков



Канализационный коллектор на пересечении улиц Сахьяновой и Жердева превратился для окрестностей в дурно пахнущую проблему. К сожалению, городские власти почему-то не торопятся ее устранить. Люди возмущены неповоротливостью и медлительностью муниципалитета в решении этого поистине животрепещущего для них вопроса.



«Запах ужасный»



- Ежегодно с наступлением сезона паводков, в весенне-осенний период, в районе АЗС «БРК» и ТЦ «Гвоздь» происходит разлив сточных вод из канализационного коллектора. Собственниками зданий, расположенных на пересечении улиц Сахьяновой и Жердева, неоднократно предпринимались попытки достучаться до органов власти и привлечь их внимание к происходящему, - рассказали «Номер один» недовольные люди про борьбу местного сообщества за наведение порядка.



Граждане описали реакцию представителей власти как равнодушие к проблемам простого народа.



- И неудивительно, что в этом году ситуация вновь повторилась, - возмущены горожане.



Никто не знает, почему случается коммунальное непотребство. По одной из версий, невдалеке от этого места к канализации подключился один местный предприниматель, и его «врезка» произведена неправильно. Из-за стоков от этого промышленного объекта канализация будто бы и переполняется.



Конечно, ни у кого нет документального подтверждения, что предприниматель «врезался» в систему водоотведения неправильно: с нарушением необходимых техусловий, требований по нагрузке на этот участок канализации и т. д. Да и в целом неясно, в каком техническом состоянии находится этот коллектор, насколько обветшал. Явно необходима экспертиза.



«Последний разлив в настоящий момент локализован нашими силами. Бездействовать просто невозможно, так как запах ужасный. Подобное происходит ежегодно в весенне-осенний период с интервалом семь-десять дней», - возмущаются люди.



На грани катастрофы



Злополучная проблема с прорывом канализационных сточных вод на поверхность давно известна в мэрии. По словам активистов, осенью прошлого года вопрос даже рассмотрели в Комитете городского хозяйства.



- Был дан ответ, что канализационный коллектор, обеспечивающий отвод сточных вод от зданий по улицам Сахьяновой, 9, 9б, 1А, Жердева, 3Б, 3Б стр. 1, в эксплуатационной и балансовой принадлежности МУП «Водоканал» Улан-Удэ не состоит, поэтому у него отсутствуют правовые основания для обслуживания вышеуказанной сети. Но нам все равно, в чьем ведении он находится. Мы хотим, чтобы прекратились затопления. Однако до настоящего времени меры к устранению розлива канализационных сточных вод и ликвидации его последствий не приняты, к ответственности никто не привлечен, - рассказали нашему изданию.



Самое любопытное в том, что собственник этих канализационных сетей установлен так и не был. Тревога местных жителей по поводу бесхозяйного объекта ЖКХ становится все больше.



Буквально в десяти метрах от канализационного коллектора проходит трасса водоснабжения, есть люк от этой трассы. Все боятся, что разливающиеся нечистоты несут опасность загрязнения системы водоснабжения и экологической катастрофы.



- Вокруг люка стали образовываться провалы почвы. Думаем, что происходит размыв и это может привести к обвалу улицы Жердева - сточные воды, видимо, сильно уходят в грунт, и это может привести к экологической катастрофе в Октябрьском районе. А граждане и так вынуждены дышать удушающими газами и утопать в продуктах жизнедеятельности, - считают возмущенные люди.



«Противофекальное» шевеление



Видя, что канализационная проблема никак не решается на уровне муниципалитета, зловонный вопрос недавно подняли на уровень главы Бурятии Алексея Цыденова. К высшему должностному лицу региона обратились в последнюю очередь, после того как безрезультатно обращались в ряд инстанций.



- В апреле прошлого года писали в райадминистрацию, а также в прокуратуру Октябрьского района. В конце мая подали им повторные обращения, - грустно рассказывают пострадавшие.



Улан-удэнские власти действительно показали себя в скандальной ситуации не очень убедительно. Наше издание попросило Комитет городского хозяйство рассказать, делается ли хоть что-нибудь. Выяснилось, что «Водоканал» обязался вести до конца лета откачку стоков из коллектора, чтобы те не разливались по окрестностям.



За летние месяцы власти хотят предпринять очередную попытку найти собственника скандального объекта ЖКХ и обязать его наладить нормальное функционирование коллектора.



В случае если он не обнаружится, городские власти, вероятно, будут рассматривать вопрос об обращении в суд с иском о признании коммунального объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность. С дальнейшей передачей в хозяйственное ведение «Водоканала».



«Противофекальное» шевеление началось, и это, конечно, похвально. Однако неужели чиновники не могли начать предпринимать эти шаги раньше? После обращения пострадавших весной 2019 года? Какие непреодолимые обстоятельства им помешали?



Петр Санжиев, «Номер один».

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