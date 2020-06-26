Информация о 12 нарушениях при голосовании в Бурятии – фейк

Она попала в медийное пространство до фактической проверки возможных нарушений



В Общественной палате Российской Федерации (Москва, Миусская площадь, 7) сегодня прошел пресс-брифинг ситуационного центра по наблюдению за Общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России (



Как сообщил Максим Григорьев, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, эта информация, во-первых, попала в медийное пространство до фактической проверки возможных нарушений. А, во-вторых, сообщений от наблюдателей о нарушениях в Общественную палату не поступало в принципе.



Сотрудники московского колл-центра проводили выборочный телефонный обзвон наблюдателей в регионах и задавали им вопросы из так называемого «золотого стандарта» Общественной палаты, который содержит более широкий список требований, чем предусмотрено законом. Максим Григорьев также отметил, что по итогам обзвона было отмечено, что на ряде участков для голосования в регионах отсутствовали информационные щиты с расписанием работы участковых комиссий, информационные щиты с текстом Конституции РФ и текстом поправок. Также наблюдатели на некоторых УИКах не были включены в список лиц, которым разрешено находиться в помещении для голосования.



При этом, как отметил на брифинге Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты Республики Бурятия, телефонный опрос происходил в то время, когда наблюдатели работали на голосовании – в том числе, на голосовании вне помещений участковых комиссий и на вопрос по телефону «видите ли вы перед собой информационный щит?» не могли ответить утвердительно.



«Мы переговорили со всеми наблюдателями, которые приняли участие в опросе ситуационного центра Общественной палаты России, и в настоящий момент наблюдателями на избирательных участках республики нарушений не зарегистрировано», - подчеркнул Баир Бальжиров.



Общественники Бурятии сообщили об этом федеральным коллегам и отметили необходимость пересмотреть подходы к мониторингу посредством телефонных опросов.



Фото: egov-buryatia.ru В Общественной палате Российской Федерации (Москва, Миусская площадь, 7) сегодня прошел пресс-брифинг ситуационного центра по наблюдению за Общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России ( ссылка на трансляцию ). В начале брифинга была прокомментирована информация о якобы имеющихся нарушениях процесса голосования в ряде регионов, в том числе в Бурятии. Информация получила широкое распространение в социальных сетях, но, как оказалось, ее никто не проверял.Как сообщил Максим Григорьев, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, эта информация, во-первых, попала в медийное пространство до фактической проверки возможных нарушений. А, во-вторых, сообщений от наблюдателей о нарушениях в Общественную палату не поступало в принципе.Сотрудники московского колл-центра проводили выборочный телефонный обзвон наблюдателей в регионах и задавали им вопросы из так называемого «золотого стандарта» Общественной палаты, который содержит более широкий список требований, чем предусмотрено законом. Максим Григорьев также отметил, что по итогам обзвона было отмечено, что на ряде участков для голосования в регионах отсутствовали информационные щиты с расписанием работы участковых комиссий, информационные щиты с текстом Конституции РФ и текстом поправок. Также наблюдатели на некоторых УИКах не были включены в список лиц, которым разрешено находиться в помещении для голосования.При этом, как отметил на брифинге Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты Республики Бурятия, телефонный опрос происходил в то время, когда наблюдатели работали на голосовании – в том числе, на голосовании вне помещений участковых комиссий и на вопрос по телефону «видите ли вы перед собой информационный щит?» не могли ответить утвердительно.«Мы переговорили со всеми наблюдателями, которые приняли участие в опросе ситуационного центра Общественной палаты России, и в настоящий момент наблюдателями на избирательных участках республики нарушений не зарегистрировано», - подчеркнул Баир Бальжиров.Общественники Бурятии сообщили об этом федеральным коллегам и отметили необходимость пересмотреть подходы к мониторингу посредством телефонных опросов.Фото: egov-buryatia.ru