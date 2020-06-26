Более 40 таинственных смертей могли бы переписать историю COVID-19 в США – «Лос-Анджелес таймс»

Американское издание пишет о странных респираторных заболеваниях в Калифорнии
Ожидается решение Центров по контролю и профилактике заболеваний США о посмертном тестировании на коронавирус нового типа (COVID-19) более 40 случаев в американском штате Калифорния, и любое положительное заключение «может кардинально переписать историю COVID-19» в США, цитирует газету «Лос-Анджелес таймс» агентство Синьхуа.
Согласно сообщению, ряд таинственных смертей от респираторных заболеваний, произошедших еще в декабре прошлого года, «находятся под пристальным вниманием на фоне сомнений о том, скрывался ли COVID-19 в Калифорнии за несколько месяцев до выявления первого случая».
В сообщении в качестве примера приводится случай Иеремии ДеЛапа, 39-летнего мужчины, который скончался 7 января в округе Ориндж во время визита к своим родителям.
Его мать Мэрибет Кортес сообщила, что он был найден мертвым в постели спустя несколько часов после того, как сказал, что ему тяжело дышать. Когда он умер, его легкие были заполнены жидкостью, а тело было все еще горячим от лихорадки.
М. Кортес сказала, что все знакомые И. ДеЛапа подозревают, что он скончался от COVID-19, но точного ответа пока нет.
В сообщении говорится, что в округе Лос-Анджелес и в соседнем округе Ориндж по девять случаев смерти, предположительно связанных с COVID-19, а в округе Керн - два (две молодые женщины, одна из которых скончалась 21 декабря).
Согласно данным Департамента здравоохранения округа Керн, первый подтвержденный случай заражения COVID-19 в округе был выявлен 17 марта, а первая смерть зафиксирована 27 марта.
Как сообщила 14 апреля врач учреждения Omni Family Health Грейс Тидуэлл местному новостному ресурсу, плавная кривая случаев заражения в округе может означать либо то, что социальное дистанцирование работает, либо то, что COVID-19 распространился там «намного раньше, чем мы знали, и мы уже приобрели некоторый иммунитет».
Фото: pixabay.com
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