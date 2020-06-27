Пенсионера из Бурятии хотели лишить надбавки к пенсии по надуманной причине

Пенсионный фонд отказал бывшему ветработнику со стажем более 30 лет в назначении надбавки к страховой пенсии по старости. Причиной отказа стало несоответствие наименования должности, которую он занимал, спискам должностей, по которым устанавливается выплата.

Прокуратура Окинского района провела проверку и установила, что фактически заявитель работал в сельском хозяйстве.

Прокурор района в защиту прав гражданина направил исковое заявление в Советский районный суд Улан-Удэ. Суд решение пенсионного органа об отказе в назначении надбавки к страховой пенсии по старости признал незаконным.