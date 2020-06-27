Улан-удэнка добилась положенной ей квартиры через суд



Министерство социальной защиты отказалось выдавать жилье студентке Бурятского государственного университета, хотя право на получение бесплатного жилья у нее есть и по закону она его должна была получить по достижению возраст 18 лет.

Защищать права девушки-сироты взялся прокурор Советского района г. Улан-Удэ. Он обратился с иском в Железнодорожный районный суд. Суд, однако, отказал в удовлетворении иска в связи с тем, что на период обучения в вузе заявительница обеспечена жильем в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ». Судя, по всему девушка проживала в общежитии, и судья посчитал, что собственное жилье сироте ни к чему.

Прокурор Советского района Улан-Удэ с решением районного суда не согласился и принес в Верховный суд апелляционное представление об его отмене.

Суд апелляционной инстанции восстановил справедливость - жилые помещения для детей сирот должны предоставляться немедленно после наступления предусмотренных законодательством обстоятельств, то есть по достижении ими 18 лет.

- Верховный суд Республики Бурятия апелляционное представление прокурора удовлетворил, отменил решение суда первой инстанции и обязал министерство социальной защиты населения республики обеспечить сироту жильем, - сообщает прокуратуры РБ.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/ploshchadi-i-pamyatniki/