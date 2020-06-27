В Бурятии открыли первый пляж





На сегодняшний день на территории республики открыт один санкционированный пляж на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе.

- Данный пляж соответствует требованиям безопасности: организованы спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением, проведены соответствующие водолазные работы по обследованию дна, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей столицы и республики соблюдать правила безопасного поведения на воде. Особое внимание родителям: не оставляйте детей без присмотра. Основная причина гибели детей на воде – недостаточный контроль со стороны взрослых.

Напомним, в республике 19 июня в Селенгинском районе полуторагодовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых, утонул в реке Убукун.

Правила безопасного поведения на воде:

- Купаться следует только на санкционированных пляжах, лучше утром или вечером, когда солнце греет, но уменьшаются шансы получить солнечный удар.

- Обязательно научите ребенка плавать.

- Проверьте воду сами, прежде чем разрешать ребенку заходить в нее (температуру, течение, глубину, мелководье). Если ребенок не умеет плавать, заходите с ним в воду вместе, при этом вода должна быть не выше пояса.

- Не разрешайте детям заплывать за глубину даже в присутствии взрослых.

- Ребенок должен находиться под вашим постоянным контролем, наблюдайте за ним. Не доверяйте присмотр за ним чужим людям.

- Запрещается ребенку купаться в холодной и даже прохладной воде. У детей быстро появляются судороги. Общее время пребывания в воде не должно превышать 10-15 минут.

- Не позволяйте ребенку заплывать далеко от берега, подплывать к моторным лодкам, катамаранам.

- Не разрешайте ребенку плавать на бревнах, досках, надувных матрацах, камерах и т.д.

- Когда малыш играет возле воды, на нем должен быть спасательный жилет или нарукавники.

- Не разрешайте ребенку заходить в воду сразу после приема пищи.

Будьте осторожны. Помните, соблюдение данных элементарных правил поможет избежать трагедии на воде. В случае происшествия незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы «101».





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