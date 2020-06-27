В Улан-Удэ перекроют участок дороги в центре города

Проезд по улице Сухэ-Батора закроют до 10 июля





С 27 июня по 10 июля в Улан-Удэ будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора. Это связано с ремонтными работами.

- На участке от ул. Ленина до ул. Борсоева будут вестись дорожно-ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в управлении дорожного строительства Комитета по строительству Администрации гУлан-Удэ.

На эти цели выделено более 52 млн. рублей.

В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.





Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ