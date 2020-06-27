В Бурятии групповой случай COVID-19 произошел в селах Тунки

Высока вероятность заражения людей на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты



В Тункинском районе Бурятии с 24 июня зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019 среди жителей села Торы и Шулуты муниципального образования «Торы», сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В ходе эпидемиологического расследования установлена вероятность инфицирования людей на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты.



Управление Роспотребнадзора проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий определение круга контактных лиц, дезинфекционные мероприятия в очагах. Медицинской организации выдано предписание о медицинском наблюдении контактных лиц, их лабораторном обследовании. Контактным лицам выданы постановления об изоляции.



В обряде принял участие 31 человек, также установлены еще 20 человек, контактных с участниками обряда. Из числа инфицированных четверо госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.



В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия. В селе Шулуты объявлен карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация на контроле.



Ранее главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев неоднократно обращался к землякам и напоминал о действующем запрете на проведение массовых культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий, включая религиозные обряды: «Лето – традиционное время для религиозных обрядов, торжеств и отдыха. Но я напоминаю, что сохраняется запрет на любые массовые мероприятия. И делается это в целях вашей безопасности, в целях недопущения распространения инфекции. Уважаемые земляки, все зависит от нас с вами, от нашей ответственности, от нашей заботы о себе и своих близких. Берегите себя и близких!» .



Увы, призыв не все услышали.







Фото: «Номер один» В Тункинском районе Бурятии с 24 июня зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019 среди жителей села Торы и Шулуты муниципального образования «Торы», сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В ходе эпидемиологического расследования установлена вероятность инфицирования людей на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты.Управление Роспотребнадзора проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий определение круга контактных лиц, дезинфекционные мероприятия в очагах. Медицинской организации выдано предписание о медицинском наблюдении контактных лиц, их лабораторном обследовании. Контактным лицам выданы постановления об изоляции.В обряде принял участие 31 человек, также установлены еще 20 человек, контактных с участниками обряда. Из числа инфицированных четверо госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия. В селе Шулуты объявлен карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация на контроле.Ранее главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев неоднократно обращался к землякам и напоминал о действующем запрете на проведение массовых культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий, включая религиозные обряды: «Лето – традиционное время для религиозных обрядов, торжеств и отдыха. Но я напоминаю, что сохраняется запрет на любые массовые мероприятия. И делается это в целях вашей безопасности, в целях недопущения распространения инфекции. Уважаемые земляки, все зависит от нас с вами, от нашей ответственности, от нашей заботы о себе и своих близких. Берегите себя и близких!» .Увы, призыв не все услышали. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии на утро 27 июня зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом. Из них в Улан-Удэ – 1581.За сутки прибавилось 26 больных. Накануне, 26 июня, в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.Фото: «Номер один»