В Бурятии умер 21-й пациент с COVID-19

Прирост заболевших за сутки составил 29 человек



По информации Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 28 июня зарегистрировано 2886 (+29) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 1606. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2032 человека (+32), умер 21 человек. Проходят лечение в стационарах республики 517 больных. На амбулаторном лечении находятся 316 пациентов.



Накануне в стационаре по ул. Солнечная умерла пациентка 70 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией. Пациентка длительное время страдала сахарным диабетом с развитием множественных осложнений, диабетическим поражением почек с исходом в терминальную почечную недостаточность, проводился гемодиализ, имелась ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь. Находилась на лечении в отделении реанимации, на ИВЛ с 30.05.2020



Из 29 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из других регионов, 1 чел. –вахтовик п. Ирокинда, 1 чел. – из неврологического отделения БСМП, 10 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 204 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 36868 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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