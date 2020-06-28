В Бурятии прогнозируют высокий класс пожарной опасности

Жителям региона напоминают, что использование открытого огня запрещено



По данным синоптиков, 28 июня по республике ожидается местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 15-18 м/с.



В Улан-Удэ, Баргузинском, Заиграевском и Курумканском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс.



Сотрудники МЧС России напоминают: в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено! Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры.



При обнаружении лесного пожара в Республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.



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