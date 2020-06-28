Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - безопасность на пешеходных переходах

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Как показывает статистика ГИБДД, пешеходов в том числе и детей-пешеходов чаще всего сбивают именно на пешеходных переходах. Виноваты все: и пешеходы, которые выходят на проезжую часть дороги не убедившись в безопасности перехода; и водители, не снижающие скорость перед переходом. И администрация города, которая не всегда следит за техническим обустройством переходов (разметка, ограждения, освещение).В светлое время суток основной причиной наездов на пешеходов является невнимательность и «дорожные ловушки». А в темное время суток пешеходов элементарно не видно, так как одежда у них чаще тёмных цветов.В целях профилактики таких ДТП пешеходам следует помнить, что переход не всегда гарантирует полную безопасность. Важно не отвлекаться на гаджеты, снимать капюшоны и носить световозвращающие элементы, а водителям важно вовремя снижать скорость движения и проезжать только убедившись в отсутствие пешеходов.Хотелось бы напомнить, что автомобиль это источник повышенной опасности и в соответствии с п.10.1 ПДД при движении необходимо соблюдать такую скорость которая позволит вовремя остановится при появлении пешеходов даже вне «зебры»! Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!