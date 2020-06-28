В Улан-Удэ волонтеров COVID-19 наградили благодарственными письмами

Также 76 добровольцев получили денежные сертификаты



27 июня, в День российской молодежи, в Улан-Удэ на Мемориале Победы прошла торжественная церемония награждения волонтеров COVID-19. В рамках мероприятия Игорь Шутенков вручил 76 волонтерам благодарственные письма мэра г. Улан-Удэ и денежные сертификаты.



- Мне очень приятно видеть на этой площадке вас – молодых, активных, целеустремленных людей нашего города и наших уважаемых членов общественной организации «Боевое братство». Я от всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днем молодежи России! Этот праздник в нашей стране отмечается уже 62 года - немолодежный возраст, но праздник молодежи! Отрадно, что вы, молодые люди, в такое сложное для нашей страны время, в период пандемии, проявили себя как истинные патриоты своего города и своей страны. Более 300 молодых, ответственных людей в этот период записались в добровольцы, чтобы ежедневно, в течение трех месяцев безвозмездно оказывать помощь нашим ветеранам, пожилым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям. Спасибо за ваш колоссальный труд и неоценимую помощь, - обратился к волонтерам Игорь Шутенков.



За весь период деятельности волонтерских штабов «Добродома» и Общероссийского народного фронта жители Улан-Удэ получили свыше 22 тысяч социальных и продуктовых наборов, порядка 25 тысяч одноразовых и многоразовых масок, было выполнено свыше 8 тысяч заявок по приобретению лекарств и продуктов, оплате коммунальных услуг, колке дров, подвозу воды, уборке дворовых территорий в частных домах. Также волонтерами проводились акции по пошиву масок, сдаче донорской крови, а в рамках всероссийской акции «Вам, родные» было сформировано и доставлено 182 праздничных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

