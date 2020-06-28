В Бурятии порядка 650 школьных классов оборудовали камерами для проведения ЕГЭ

В обзор попадает вся аудитория



В Бурятии установили камеры видеонаблюдения для записи Единого государственного экзамена в 647 аудиториях и региональном центре обработки информации. Всего установлено 1294 камеры — по две в 647 классах и 12 камер в «Региональном центре обработки информации и оценки качества образования» (РЦОИ). В обзор видеокамер попадает вся аудитория: участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов.



У новых IP-камер шире угол обзора и более высокое качество «картинки». Они также позволяют вести трансляцию в онлайн-режиме, когда видео непрерывно передается и сохраняется в Центре обработки данных. Раньше в некоторых школах видео записывалось на flash-память и позже передавалось в центр обработки данных. Теперь по всей Бурятии запись экзаменов будет вестись в онлайн-режиме.



Отметим, что 29 июня пройдет тренировочный экзамен, в ходе которого протестируют все экзаменационные процедуры.



«Самое главное – это честное отношение к процедуре сдачи экзаменов. На экзаменах аудитории будут оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями. Мы делаем это для того, чтобы у выпускников были равные условия для поступления в ВУЗы. Будет организовано общественное наблюдение за экзаменом в онлайн-режиме. К нему привлечены 62 общественных наблюдателя, которые прошли соответствующее обучение», — рассказал Валерий Поздняков, заместитель министра образования и науки Республики Бурятия.



Напомним, что в Бурятии в этом году ЕГЭ сдает 5916 выпускников, из них 5200 планируют поступать в ВУЗы. ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.



Фото: "Номер один"

