Забайкалье перешагнуло рубеж «3000» по COVID-19

Вылечились и выписаны из больницы 1847 человек







В Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на 28 июня достигло 3038 (63 за последние сутки), сообщил официальный краевой портал.



Из их 1847 человек вылечены и выписаны из медучреждений (21 за сутки). Число летальных исходов – 41. За минувшие сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.



Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.



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