"Победа" возобновила полеты между Москвой и Улан-Удэ

Первый после почти трехмесячного перерыва рейс состоялся утром в субботу



Лоукостер "Победа" возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва, первый после почти трехмесячного перерыва рейс состоялся утром в субботу. Об этом сообщили



"Самолет авиакомпании "Победа" сегодня прибыл из Москвы в Улан-Удэ в 07:40 (02:40 мск) и вылетел в Москву в 08:40 (03:40)", - сообщили в аэропорту Улан-Удэ.



Ранее сообщалось, что в июле полеты в Улан-Удэ планирует возобновить "Аэрофлот". Авиакомпания летала в столицу Бурятии с 2013 года по 2015 год, но из-за проблем со старой взлетно-посадочной полосой (ВПП)



Фото: "Номер один"

Лоукостер "Победа" возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва, первый после почти трехмесячного перерыва рейс состоялся утром в субботу. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Байкал."Самолет авиакомпании "Победа" сегодня прибыл из Москвы в Улан-Удэ в 07:40 (02:40 мск) и вылетел в Москву в 08:40 (03:40)", - сообщили в аэропорту Улан-Удэ.Ранее сообщалось, что в июле полеты в Улан-Удэ планирует возобновить "Аэрофлот". Авиакомпания летала в столицу Бурятии с 2013 года по 2015 год, но из-за проблем со старой взлетно-посадочной полосой (ВПП) прекратила полеты . В декабре 2018 года в воздушной гавани Улан-Удэ на федеральные средства построили новую ВПП.Фото: "Номер один"