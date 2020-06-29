29.06.2020
В Бурятии коронавирусом заболели еще 38 человек

В Бурятии коронавирусом заболели еще 38 человек

Общее число случаев заражения приближается к трем тысячам

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 29 июня в республике зарегистрировано 2924 (+38) лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2055 человек, умер 21 человек. Проходят лечение в стационарах республики 522 больных. На амбулаторном лечении находятся 326 пациентов с легким течением заболевания.

Из 38 новых случаев заражения коронавирусом 3 человека прибыли из других регионов, 8 человек связаны с очагом в БСМП, 10 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими.

Всего выздоровели от COVID-19 2055 (+23) человек.

Фото: pixabay.com
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